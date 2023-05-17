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    Игрушки, косметику, парфюмерию и ткани проверили на безопасность

    17 Мая 2023, 14:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала этого года лаборатории Национального центра экспертизы исследовали 116 образцов товаров народного потребления, среди которых детские игрушки, бытовая химия, стройматериалы, парфюмерия и косметика, изделия из синтетических, искусственных тканей, кожи и так далее. Специалистами НЦЭ проведено 1 612 исследований, из них в 145 пробах обнаружены несоответствия санитарно-гигиеническим нормам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    В ходе экспертизы детских игрушек выполнено 338 лабораторных исследований, из них 37 проб оказались несоответствующими нормам.

    319 исследований проведено на товары бытовой химии, из них 5 - не соответствуют нормам. Отмечается превышение по водородному показателю, массовой доли активного хлора и по маркировке.

    Проведено 311 исследований парфюмерно-косметических средств, в 4-х из них выявлены несоответствия.

    Исполнено 147 исследований изделий из синтетических и искусственных тканей и кожи (детская одежда, детская обувь и другие материалы, и изделия), из них 31 не соответствуют нормам.

    В основном несоответствия приходятся на маркировку продукции. По словам специалистов НЦЭ, маркировка упаковки должна содержать такие сведения, как наименование товара, дата изготовления, срок годности, условия хранения, состав продукции, информация о производителе. Эти сведения являются важными для потребителей, поскольку помогают им принимать информированные решения о приобретении и использовании продуктов, а также обеспечивают безопасность и качество товаров.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Безопасность Минторговли
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