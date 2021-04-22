Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Наука и инновации

    Huawei совместно с Astana Hub предоставит разработчикам возможность работы на платформе Huawei Mobile Services

    22 Апреля 2021, 10:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Компания HUAWEI совместно с международным технопарком IT-стартапов Astana Hub запустила платформу Huawei Mobile Services (HMS) для казахстанских разработчиков. Специалисты смогут принять участие в интеграции как действующих приложений на платформу, так и в создании новых решений, передает МИА «Казинформ».

    Платформа HMS и магазин приложений AppGallery с 2020 года используются на всех выпускаемых мобильных устройствах HUAWEI. В Казахстане продажи смартфонов с новой платформой также стартовали в прошлом году.

    По данным компании, в Республике Казахстан более миллиона смартфонов HUAWEI, и из год в год их количество неуклонно растет. Опираясь на эти данные, компания HUAWEI совместно с Astana Hubподписали меморандум о сотрудничестве по развертыванию платформы HMS, в рамках которого казахстанским разработчикам будет предоставлена возможность открыть для себя доступ к миллионам новых пользователей через Huawei App Gallery. Таким образом, у разработчиков появится возможность выхода на китайский рынок (так, в 2020 году более 700 российских приложений вышли на китайский рынок). Стоит отметить, что доля дохода с платежей внутри системы или размещения рекламы равна или более 70%.

    «На данный момент на продажи смартфонов HUAWEI в Казахстане приходится двухзначная доля, и интеграция официальных мобильных приложений в магазин приложений AppGallery обеспечит жителям Казахстана полноценный доступ к государственным приложениям. Что касается коммерческих приложений, интеграция в экосистему AppGallery не только увеличит клиентскую базу для коммерческих услуг и сервисов в самом Казахстане, но и поможет увеличить экспорт как в регион Евразия, так и на глобальные рынки», - отметил вице-президент экосистемы компании HUAWEI в регионе Евразия Михаил Комков.

    По данным компании, на сегодняшний день помимо известных мировых приложений, на платформе представлены популярные казахстанские приложения, в том числе ряд банков, сервисы по доставке еды, eGov и другие.

    «Сотрудничество с HUAWEI даст нам возможность предоставить казахстанским пользователям, которые привыкли к гаджетам этой марки, более качественное обслуживание и широкие возможности использования смартфона, - сказала Жанерке Егеубаева, директор офиса корпоративных инноваций и цифровых компетенций Astana Hub. - Подобные инициативы не только способствуют развитию цифровизации страны, но и открывают возможности для роста и развития IT-специалистов. И здесь хотелось бы выразить благодарность команде HUAWEI за оказанную поддержку в развитии экосистемы Казахстана и надежное партнерство».

    Платформа представляет собой экосистему, состоящую из приложений для пользователей, а также программных пакетов или Kit-ов для разработчиков.

    «Сейчас доступно 56 Kit-ов и почти 13 тыс. интерфейсов для доступа к ним. Для разработчиков магазин приложений - это возможность получить доступ ко всем пользователям HUAWEI в мире», - прокомментировали в компании.

    Подать заявку на участие, а также получить более подробную информацию можно по ссылке https://astanahub.com/l/HMS. Среди основных требований к участникам - иметь готовое приложение, которое будет интегрировано на HMS или быть разработчиком приложений (с портфолио).

    Автор:

    Бизнес Связь, ТВ, IT МФЦА - фин. центр "Астана" Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Автоматизированная система госконтроля бизнеса заработает в Казахстане с 2024 года
    Свыше двухсот жалоб на работу рынка «Алтын орда» поступило в call-центр и телеграм-чат
    12,4 млрд тенге выделено на льготное кредитование для МСБ Костанайской области
    КТЖ игнорирует предписание транспортной прокуратуры Костанайской области - проблемы озвучили бизнес-омбудсмену
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам