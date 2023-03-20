Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мнения

    Хотел бы, чтобы так было и в других странах – посол Палестины в РК о выборах

    20 Марта 2023, 11:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Палестина в Казахстане, дуайен дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане, Монтасер Абузейд озвучил мнение касательно проведенных в Казахстане выборов депутатов Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я был международным наблюдателем в Албании, Нигерии, Беларуси. Вчера я был на более чем 20 участках. Люди не голосовали под давлением, все было спокойно, с музыкой, не было никакого оружия, полиции, но при этом была обеспечена безопасность. Местные наблюдатели тоже были спокойны и говорили, что все хорошо. Я спрашивал, где солдаты, полиция – кто обеспечит безопасность? Никого не было видно и это просто прекрасно. Я хотел бы, чтобы так было и в других странах», - заявил Монтасер Абузейд на брифинге в столице.

    Он отметил большой прогресс на пути к демократии в нашей стране.

    «Что такое демократия – дать людям возможность свободу говорить, голосовать, изъявлять свою волю. И я высоко ценю это. В Казахстане достигнут большой прогресс. Есть программа политических и экономических реформ и они идут», - сказал спикер.

    «Для меня была большая честь быть международным наблюдателем на выборах. Мы с утра посетили очень много участков и выявили хорошую организацию на высшем уровне. Не заметили никаких нарушений. люди голосуют добровольно, без давления. Мы не получили никаких жалоб от наблюдателей. Я поздравляю народ Казахстана с успешными экономическими и политическими реформами, которые проводятся в стране, и желаю успехов на выборах. Желаю Казахстану мира стабильности, безопасности, мира и процветания», - добавил Монтасер Абузейд.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Выборы Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Выборы президента Турции: подсчитано 99,38% голосов
    Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
    Новости партнеров