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    Холодец стал причиной двухлетнего кашля у жительницы Жамбылской области

    30 Сентября 2022, 01:48

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О необычном случае из медицинской практики в Жамбылском областном центре фтизиопульмонологии рассказали в управлении здравоохранения Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления здравоохранения Жамбылской области, в торакальное отделение обратилась 68-летняя женщина с жалобами на постоянный кашель с мокротой, иногда с гноем и кровью. Пациентка в течение двух лет неоднократно обследовалась и лечилась в пульмонологических центрах республики, но безрезультатно. Врачи поставили ей диагноз хроническая обструктивная болезнь легких бронхитического типа.

    «Из-за высокой температуры и кровохарканья женщина обратилась к торакальному хирургу. Фибробронхоскопия показала образование в промежуточном бронхе, вокруг наблюдалась кровоточащая гиперплазия слизистой бронха. Учитывая кровоточивость, пациентку госпитализировали в экстренном порядке в торакальное отделение», - сообщили в ведомстве.

    Образование удалили эндоскопическим способом, провели лаваж и гемостатическую терапию. Удаленным материалом оказалась кость животного происхождения размером 2,0х1,2 см.

    После удаления инородного тела кашель и другие жалобы, которые беспокоили пациентку на протяжении нескольких лет, прошли полностью. При сборе тщательного анамнеза выяснилось, что два года назад женщина поперхнулась холодцом.

    Больная выписана без жалоб на пятые сутки. Результаты биопсии на туберкулез и онкологию отрицательные.

    Как отмечают в ведомстве, оказать качественную медпомощь пациентке во многом стало возможным благодаря созданной в 2020 году в Жамбылском областном центре фтизиопульмонологии службе по извлечению инородных тел с трахеобронхиального дерева. У службы есть все необходимое оборудование, медперсонал прошел специальное обучение.

    Фото: пресс-служба управления здравоохранения Жамбылской области

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Здравоохранение Общество
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