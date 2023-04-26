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    Холдинг «Байтерек» активно развивает сотрудничество с итальянскими партнерами

    26 Апреля 2023, 18:40

    МИЛАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Милане состоялся Казахстанско-Итальянский бизнес-форум, в котором приняли участие первый заместитель председателя правления АО «НУХ «Байтерек» Нурболат Айдапкелов и председатель правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Меиржан Юсупов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу холдинга.

    Нурболат Айдапкелов выступил на панельной сессии «Инвестиционные возможности и финансовые инструменты поддержки холдинга «Байтерек», отметив, что по итогам 2022 года Аграрной кредитной корпорацией предоставлено займов на 725 млн евро, а КазАгроФинанс передал в лизинг 6 806 единиц техники на сумму 353 млн евро. Более половины переданной техники произведено в Казахстане. Клиентами дочерних компаний холдинга являются более 88 тысяч сельхозтоваропроизводителей, средний размер кредита составляет 54 тысячи евро.

    Агропромышленный комплекс Казахстана является одним из наиболее привлекательных секторов для вложения инвестиций, в том числе для итальянских инвесторов. Ключевыми факторами этого являются богатые земельные ресурсы и выгодное географическое расположение, позволяющее итальянским производителям сельскохозяйственной продукции выходить на быстрорастущие рынки Китая, ЕАЭС и стран Персидского залива.

    С 2008 года с участием организаций группы холдинга «Байтерек» казахстанские сельхозтоваропроизводители сотрудничают с компаниями Италии. За это время профинансировано приобретение яблоневых саженцев, сельхозтехники и оборудования, импортированных из Италии на общую сумму 29 млн евро.

    Нурболат Айдапкелов обратил внимание итальянских инвесторов на следующие привлекательные для финансирования направления АПК: производство мяса птицы, переработка говядины, производство сахара, сыров и творога, рыбоводство, интенсивные сады по выращиванию яблок, молочно-товарные фермы, откормочные площадки, репродукторы, теплицы, переработка растениеводства и орошение.

    Учитывая опыт сотрудничества в сфере АПК между казахстанско-итальянскими компаниями более 15 лет, холдинг «Байтерек» рад дальнейшему развитию двусторонних деловых отношений и готов рассмотреть конкретные предложения по финансированию проектов в АПК в рамках действующих программ кредитования и укрепить партнерские взаимоотношения по совместным деловым инициативам.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Экономика Италия
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