Хоккеист «Барыса» вошел в топ-3 по итогам «регулярки» КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский нападающий «Барыса» Егор Петухов стал третьим лучшим игроком регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 по отборам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Десятку лучших хоккеистов регулярного чемпионата КХЛ по данному показателю опубликовал Championat.com.

Форвард казахстанской команды совершил 44 отбора. Петухов также набрал 24 очка (17+7) при этом он отыграл все 68 матчей сезона.

Топ-10 лучших хоккеистов по отборам выглядит следующим образом:

1. Александр Хмелевски («Салават Юлаев») — 50.

2. Николай Коваленко («Торпедо») — 48.

3. Егор Петухов («Барыс») — 44.

4. Алекс Бродхёрст («Авангард») — 43.

5. Иван Николишин («Амур») — 40.

6. Андрей Светлаков (ЦСКА) — 39.

7. Сергей Плотников (ЦСКА) — 39.

8. Владимир Алистров («Динамо» Мн) — 38.

9. Сергей Гончарук («Торпедо») — 38.

10. Кирилл Семёнов («Ак Барс») — 38.

Ранее сообщалось, что «Барыс» завершил сезон КХЛ на последней позиции Восточной конференции. Это худший результат в истории казахстанского клуба.