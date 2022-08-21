Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451.82 eur/kzt 490.04

    rub/kzt 5.39 cny/kzt 63.15
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Хочу стать чемпионом в своем весе – казахстанский боец Санжар Адилов

    21 Августа 2022, 19:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боец смешанного стиля Санжар Адилов прокомментировал свою победу над россиянином Чармигулой Сиражудиновым на турнире Eagle FC 50, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня по воле Всевышнего мы сумели одержать победу, мы очень упорно готовились и все наши старания оправдались. Мой соперник довольно серьезный боец, хорошо подготовленный, со своей историей, с Дагестана. Очень хорошо владеет борьбой, но мы придерживались плана, два месяца готовились к этому сопернику и были готовы ко всему», - сказал Санжар Адилов журналистам после боя.

    По словам бойца, он планирует стать чемпионом своего веса.

    «Я старался слушать своих угловых, своего тренера. Тренер мне сказал, что я хорошо отработал. Я доволен победой. Я чувствовал поддержку трибун и дополнительно заряжался энергией. Касательно планов – завоевать титул, стать чемпионом в своем весе», - добавил боец.

    Ранее сообщалось, что казахстанский боец смешанного стиля Санжар Адилов одержал победу решением судей над россиянином Чармигулой Сиражудиновым на турнире Eagle FC 50.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Спорт Боевые искусства Хабиб Нурмагомедов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
    Казахстанская теннисистка уступила сопернице на турнире в Таиланде
    Гусман Кыргызбаев завоевал «серебро» на турнире Grand Slam по дзюдо
    Дзюдоист Магжан Шамшадин стал победителем турнира Grand Slam в Астане
    Популярное
    1 Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
    2 Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
    3 Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
    4 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    5 Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь