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    Хлопок угольной пыли произошел на ТЭЦ в Риддере

    24 Марта 2023, 11:47

    РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Очередная авария случилась на Риддерской ТЭЦ – из-за хлопка угольной пыли произошло разрушение ограждающих конструкций площадью около 80 кв. м. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «23 марта 2023 г. в 07:50 на Риддерской ТЭЦ в галерее топливоподачи в районе котла № 6 произошел хлопок угольной пыли. Взрывной волной произошло разрушение ограждающих конструкций площадью около 80 кв. м. Подача угля в котлы восстановлена в 13:00. На место незамедлительно выехало руководство Комитета атомного и энергетического надзора и контроля. Комиссией проводится расследование технологического нарушения. В состав комиссии вошли представители комитета, ТЭЦ и технический эксперт. Результаты расследования будут готовы в течение 10 рабочих дней», - сообщили в пресс-службу Министерства энергетики РК.

    По данным ведомства, в настоящее время на ТЭЦ в работе 2 котла из 6. На остальных 4 котлах проводятся ремонтные работы по устранению дефектов. Температура теплосети составляет 45/35 градусов, при графике 70/46 градусов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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