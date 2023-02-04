Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455.65 eur/kzt 489.96

    rub/kzt 6.36 cny/kzt 67.18
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    ХК «Барыс» проиграл третий подряд матч и закрепился на дне конференции КХЛ

    4 Февраля 2023, 00:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» в выездном матче Континентальной хоккейной лиги на выезде проиграл московскому «Динамо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Перед стартом поединка казахстанский клуб находился на 11-й строчке Восточной конференции, а российский занимал пятую на Западе.

    Тренер ХК «Барыс» Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Грант-Шалапов, Бракко-Шестаков-Петухов; Ножье-Данияр, Рахманов-Сагадеев-Михайлис; Грэм-Бекетаев, Савицкий-Борисевич-Шевченко; Кайыржан-Гайтамиров, Максимов-Шайхмедденов-Асетов.

    Никита Михайлис счет открыл в первом периоде, однако соперник довольно быстро его сравнял. Во второй части игры хозяева вышли вперед, на что гости ответили взятием Дмитрия Шевченко, после чего автор шайбы астанчан получил удаление и в это время москвичи поправили счет. Заключительная двадцатиминутка ничего не изменила. 3:2 — москвичи побеждают, а астанчане проигрывают третий подряд матч.

    5 февраля «Барыс» встретится с ЦСКА в Москве.

    «Динамо» (Москва, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

    Шайбы:

    0:1 — 06:39 Михайлис. В равенстве

    1:1 — 08:28 Уил (Тринеев, Игумнов). В равенстве

    2:1 — 24:30 Джиошвили (Муранов, Каблуков). В равенстве

    2:2 — 29:58 Шевченко (Бекетаев, Савицкий). В равенстве

    3:2 — 38:21 Мартынов (Менелл, Уил). В большинстве

    Вратари: Волков — Гудачек

    Штраф: 4:6 (2:0, 2:2, 0:4).

    Фото: пресс-служба ХК «Барыс»

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Спорт Хоккей Барыс КХЛ Зимние виды спорта
    Новости по теме
    Новости по теме
    «Барыс» одолел действующего обладателя Кубка Гагарина
    «Барыс» в Москве проведет выездной матч КХЛ с «ЦСКА»
    «Барыс» проведет гостевой матч КХЛ с московским «Динамо»
    Казахстан выиграл юниорский чемпионат мира по хоккею
    Популярное
    1 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК
    2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
    3 Новые пригородные маршруты планируют запустить в Алматинской области
    4 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
    5 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции
    Новости партнеров