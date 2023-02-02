ХК «Барыс» проиграл «Ак Барсу» в выездном матче КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги на выезде проиграл казанскому «Ак Барсу», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб был на десятой строчке Восточной конференции лиги, а российский занимал третью.

Тренер ХК «Барыс» Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Грант-Шалапов, Шевченко-Шестаков-Петухов; Ножье-Сергиенко, Савицкий-Сагадеев-Михайлис; Грэм-Бекетаев, Луис-Борисевич-Бракко; Кайыржан-Данияр, Рахманов-Шайхмедденов-Асетов.

Хозяевам удалось открыть счет, однако до завершения первого периода Антон Сагадеев его сравнял. Во второй части игры ничего не изменилось, а заключительная двадцатиминутка принесла победу россиянам — 2:1.

3 февраля «Барыс» на выезде сыграет с московским «Динамо».

«Ак Барс» (Казань, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 — 13:11 Воронков (Сафонов, Хафизуллин). В равенстве

1:1 — 18:58 Сагадеев (Бекетаев, Савицкий). В равенстве

2:1 — 42:38 Глухов. В меньшинстве

Вратари: Мифтахов — Гудачек

Штраф: 2:4 (0:0, 0:2, 2:2).

Фото: пресс-служба ХК «Барыс»