Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Хищение военного имущества на 825 млн тенге выявили в Казахстане

    4 Июля 2022, 15:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Органами военной прокуратуры проводятся проверки обеспечения сохранности военного имущества в воинских частях Министерства обороны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры.

    «По признакам хищения вещевого имущества и средств индивидуальной защиты на сумму около 825 млн тенге в Алматинском, Конаевском, Сарыозекском и Талдыкорганском гарнизонах начато досудебное расследование, возбуждено 8 уголовных дел. Расследование осуществляется специальными прокурорами Главной военной прокуратуры. Иная информация в интересах следствия не разглашается», - сообщили в ведомстве.

    Фото:gov.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Армия Криминал Вооруженные силы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Военнослужащий скончался после тренировки в Шымкенте
    В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    Без прав и пьяным перевозил пассажиров житель СКО
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана