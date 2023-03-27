Хищение бюджетных 9,5 млн тенге выявили в дирекции объединенных музеев Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - ГККП «Дирекция объединенных музеев города Астаны» в обход конкурсных процедур госзакупок заключило фиктивный договор на изготовление и реставрацию макетов на сумму 9,5 млн тенге. Об этом стало известно в ходе аудиторской проверки предприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета внутреннего госаудита Минфина РК.

Кроме того, как сообщили в Комитете, согласно заявлению лжеисполнителя по данному договору, последний даже не знал, что с ним был заключен договор, и не являлся лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность. Банковскую карту дал на время знакомому по его просьбе. Через время лжеисполнитель узнал, что через его счет «прогнали» около 10 млн тенге.

При визуальном осмотре установлено, что макеты все таки есть в предприятии, но изготовлены не известно кем, некачественно, из дешевых материалов. Однако, если происхождение макетов неизвестно, то их реставрация выполнялась штатными сотрудниками (реставраторами), о чем письменно было заявлено самими работниками цеха.

По данным Комитета, есть и другие договора на изготовление и реставрацию макетов, заключенные Дирекцией объединенных музеев с физическими лицами, не осуществляющими предпринимательскую деятельность.

«По этим договорам сбор аудиторских доказательств еще идет. Проблематичность заключается в том, что исполнители по договору фактически проживают в отдаленных сельских населенных пунктах другой области, кроме того, некоторые из них находятся достаточно в пожилом возрасте», - пояснили в ведомстве.

Согласно требованиям Бюджетного кодекса, субъект квазигосударственного сектора обеспечивает и несет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за правомерность и обоснованность предоставления платежных поручений, достоверность совершенных операций.

Материалы переданы в Департамент экономических расследований по городу Астана Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, для принятия процессуального решения, добавили в Комитете.