Хищение более 27 млн тенге при реконструкции дорог выявили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области пресечен факт хищения более 27 млн тенге при реконструкции дорог в Костанае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

По данным следствия, между подрядчиком ТОО «Galara» и отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костанай был заключен договор реконструкции улицы Набережная города Костанай на сумму более 612 миллионов тенге.

Генеральный директор ТОО «Galara» при пособничестве инструктора отдела ЖКХ предоставил фиктивный акт выполненных работ по дополнительным услугам, фактически не оказанным (по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы).

«На основании поддельного акта на расчетный счет ТОО необоснованно перечислено более 27 миллионов тенге. Директор предприятия и сотрудник ЖКХ осуждены на 5 лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области.