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    Хищение более 200 млн тенге выявили в столичном центре соцобслуживания

    23 Августа 2022, 17:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат столичного маслихата Ляззат Разбекова-Тулеуханова подвергла критике работу некоторых госорганов в сфере соцзащиты населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хотелось бы заострить внимание на отдельных проблемных вопросах, по которым нужно совместно объединиться и проводить работу. Начнем с того, что координация работы госорганов по оказанию услуг инвалидам носит неорганизованный характер. Координационная работа практически отсутствует, показатели ИПР (индивидуальная программа реабилитации) в разрезе республики одни из самых низких. Эти сведения я взяла из представлений прокуратуры Нур-Султана. Анализ и прогноз состояния рынка труда и работы по повышению уровня социального обеспечения населения осуществляется не на должном уровне», - заявила Ляззат Разбекова-Тулеуханова на заседании маслихата.

    Она привела примеры, к чему приводят такие упущения.

    «Сами руководители госорганов – мы с ними неоднократно встречались в ходе подготовки к сегодняшнему заседанию – признают, что та же карта доступности «Доступная среда» установлена не во всех районах. Только в одном центре «Нурлы журек» выявлены хищения на сумму более 200 млн тенге. Практически везде работа показывает формальную реализацию планов по воспитанникам. В отдельных центрах выявлены грубейшие нарушения норм санитарной безопасности», - отметила депутат.

    Поэтому, причинами и условиями, способствующими выше указанным нарушениям, по словам депутата, являются халатное отношение уполномоченных должностных лиц к своим функциональным обязанностям, отсутствие ведомственного контроля, а также незнание норм законодательства РК», - добавила она.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Коррупция
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