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    Хадж в этом году смогут совершить 1 миллион паломников

    10 Апреля 2022, 22:18

    БЕЙРУТ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Саудовская Аравия в этом году примет 1 миллион паломников для совершения хаджа в Мекке. В этом году участие в хадже смогут принять и иностранцы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    Министерство Саудовской Аравии по делам хаджа и умры Саудовской Аравии заявило, что в 2022 году установлена квота в миллион паломников. Эта цифра включает в себя местных и иностранных паломников.

    Одновременно применяются жесткие требования к паломникам: они должны быть не старше 65 лет и иметь сертификат прививок против COVID-19.

    От паломников требуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до прибытия на священную землю.

    В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 Хадж совершили всего 60 тысяч паломников из Саудовской Аравии. Иностранные паломники были лишены возможности совершать Хадж.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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