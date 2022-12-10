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    Хабиб Нурмагомедов встретился с фанатами в Атырау

    10 Декабря 2022, 15:31

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов организовал встречу со своими фанатами в городе Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Дагестанского спортсмена жители Атырау встретили тепло. Воспитанники детского дома – маленькие фанаты Хабиба - стали почетными гостями вечера, заняв места в первом ряду.

    «Ошибки и неудачи, случившиеся пять, десять, пятнадцать лет назад, помогут вам добиться успеха в будущем. Нам просто нужно вовремя усвоить урок и принимать правильные решения. Никто не становится чемпионом с рождения, все приходит с трудом, с опытом, с прохождением определенных этапов в жизни. И так в любой сфере. Невозможно, едва родившись, добиться успеха, стать чемпионом. Я хочу сказать это молодым ребятам, начинающим свой жизненный путь», – сказал Хабиб Нурмагомедов.

    Чемпион в ходе мероприятия пригласил на сцену 20 воспитанников областной детской деревни семейного типа и дома юношества, вручил им игрушки и свою авторскую книгу, а также сфотографировался на память.

    В ходе встречи была организована пресс-конференция со спортсменами боев без правил «Eagle FC 51». Затем участники поединка были приглашены на встречу лицом к лицу.

    Сегодня вечером в Атырау состоится бой без правил «Eagle FC 51» имени Абдулманапа Нурмагомедова – отца Хабиба. В поединке примут участие четыре спортсмена из Атырау.


    Фото Региональной службы коммуникаций

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Спорт Хабиб Нурмагомедов
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