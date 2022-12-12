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    Хабиб Нурмагомедов стал гостем международного турнира по боям без правил в Атырау

    12 Декабря 2022, 20:42

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в спортивном комплексе «Жайык» впервые прошел международный турнир «Eagle FC 51» имени Абдуманапа Нурмагомедова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    В турнире по боевым искусствам приняли участие спортсмены из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, России, а также из разных регионов страны. Всего на турнире было проведено 15 боев. Из них главными были титульные поединки.

    Российские спортсмены Ренат Хавалов и Ренат Ондар встретились в титульном поединке. До пятого раунда была ничья. В последнем раунде Ренат Хавалов успешно защитил свой пояс мирового уровня.

    Главный поединок за специальный чемпионский пояс «Eagle FC 51» состоялся между россиянином Денисом Измоденовым и представителем Узбекистана Имамом Шафи Мухтаровым. В результате боя Денис Измоденов победил соперника в пяти раундах и стал чемпионом «Eagle FC 51» в среднем весе.

    «Я выражаю благодарность акиму области и жителям города Атырау, принявшим участие в организации турнира. Первое в жизни человека – воспитание, второе – образование, третье – спорт. Если мы вырастим поколение, которое сможет совместить эти три направления, то можно сказать, что нам повезло», – сказал присутствовавший на турнире Хабиб Нурмагомедов.



    Фото: Региональная служба коммуникаций Атырау

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Спорт Боевые искусства Хабиб Нурмагомедов
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