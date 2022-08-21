Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451.82 eur/kzt 490.04

    rub/kzt 5.39 cny/kzt 63.15
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Хабиб Нурмагомедов обратился к казахстанцам

    21 Августа 2022, 00:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бывший чемпион UFC и глава промоушна Eagle FC Хабиб Нурмагомедов обратился к казахстанцам, передает МИА «Казинформ».

    «Нур-Султан конечно очень сильно изменился за последние пять-шесть лет, сюда я прилетаю не первый раз, каждый раз видны изменения.

    Удачи и здоровья всем жителям Казахстана!

    Увидимся завтра на Барыс-Арена, где пройдет большой юбилейный турнир», - написал спортсмен в Instagram.

    На турнире Eagle FC 21-го августа казахстанский боец смешанных единоборств Дияр Нургожай сразится за титул в полутяжелой весовой категории с россиянином Константином Адрейцевым.

    Ранее сообщалось, что президент промоушена Eagle FC Шамиль Завуров рассказал об участии Хабиба Нурмагомедова в матч-мейкинге и составлении пар бойцов.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Спорт Хабиб Нурмагомедов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
    Казахстанская теннисистка уступила сопернице на турнире в Таиланде
    Александр  Недовесов вышел в полуфинал турнира АТР 250
    Григорий Ломакин  вышел в полуфинал турнира в Тегеране
    Популярное
    1 Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
    2 Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
    3 Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
    4 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    5 Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь