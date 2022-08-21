НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бывший чемпион UFC и глава промоушна Eagle FC Хабиб Нурмагомедов обратился к казахстанцам, передает МИА «Казинформ».
«Нур-Султан конечно очень сильно изменился за последние пять-шесть лет, сюда я прилетаю не первый раз, каждый раз видны изменения.
Удачи и здоровья всем жителям Казахстана!
Увидимся завтра на Барыс-Арена, где пройдет большой юбилейный турнир», - написал спортсмен в Instagram.
Ранее сообщалось, что президент промоушена Eagle FC Шамиль Завуров рассказал об участии Хабиба Нурмагомедова в матч-мейкинге и составлении пар бойцов.