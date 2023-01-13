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    Хабиб Нурмагомедов назвал свою глобальную цель

    13 Января 2023, 21:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о своих целях. По словам Хабиба, глобальная цель заключается в том, чтобы воспитать олимпийского чемпиона по вольной борьбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на championat.com.

    «Олимпийский чемпион. Я бы хотел, чтобы из моего зала вышел олимпийский чемпион по вольной борьбе. Но это в будущем. Я понимаю, что это не цель 2024 года и не 2028-го. Я для этого создаю все условия. У нас и вольники есть, и грепплеры, и другие виды спорта. Но, конечно, хотелось бы воспитать борца, который занимается вольной борьбой. Как говорил отец, есть материал, чтобы работать. Есть голодные и мотивированные ученики, которые хотят драться. Думаю, можно вырастить олимпийского чемпиона. Но это будет нелегко, 100%», – сказал Нурмагомедов в интервью на канале UDAR.

    Интервью было записано незадолго до того, как стало известно о желании Хабиба уйти из ММА, чтобы посвятить время семье.

    Фото:sport.kz
    Спорт Хабиб Нурмагомедов
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