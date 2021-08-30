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    Гвардейцы поздравили с Днём Конституции жителей в зоне ЧС Жамбылской области

    30 Августа 2021, 21:27

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие Национальной гвардии РК выполняют задачи по охране общественного порядка и безопасности в Байзакском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии РК, гвардейцы 5513 военной части РК решили поднять настроение людям, пострадавшим от событий 26 августа.

    «Наши военные отправились поздравлять жителей села Кайнар с Днём Конституции Республики Казахстан, - рассказали в пресс-службе ведомства. – И так совпало, что Данегүль-апа Суиндикова в этот день, оказывается, отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 63 года, она была приятно удивлена вниманием со стороны военнослужащих. Жители села Кайнар были рады поздравлениям и выразили большую благодарность солдатам Национальной гвардии РгК «Оңтүстік».

    Напомним, в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Причины возгорания устанавливаются. На месте работает комиссия Министерства обороны РК. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 15 человек. Хронологию событий в Жамбылской области представил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

    В ликвидации последствий взрыва и восстановлении пострадавших объектов в зоне ЧС участвуют несколько тысяч сотрудников медицинских, правоохранительных и других служб.

    Военнослужащие Нацгвардии РК принимают участие в ликвидации последствий взрыва, в поиске взрывчатых веществ, обеспечении охраны общественного порядка для недопущения мародерства, помогают населению в эвакуации, военные врачи оказывают обратившимся первую медицинскую помощь. В ходе несения службы гвардейцы нашли детей, которые потерялись при эвакуации гражданского населения.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Происшествия Регионы Казахстана Конституция Взрыв Пожар Нацгвардия День Конституции
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