Гуманитарная миссия Казахстана в Турции: помощь, которую ждали

ГАЗИАНТЕП. КАЗИНФОРМ – 6 февраля в Турции с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. Специалисты утверждают, что афтершоки будут продолжаться в регионе еще на протяжении полугода. При этом помощь, оказанная Казахстаном, была ощутимой и своевременной. Подробности читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

Трагедия, которая потрясла мир

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции и Сирии превысило 50 000 человек.

В разборе завалов после разрушительных землетрясений в Турции участвовали около 11 000 спасателей из 88 стран.

В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева Республика Казахстан своевременно оказал гуманитарную помощь Турецкой Республике. Гуманитарный груз, направленный в зону бедствий, включал в себя предметы теплой одежды, зимние палатки, металлические кровати, постельные принадлежности, медикаменты и другие вещи первой необходимости общим весом порядка 55 тонн. Гумпомощь из Казахстана была отправлена в турецкие города Газиантеп и Адана спецбортами государственной авиакомпании «Беркут» и авиатранспортом турецких грузоперевозок. Далее с аэропорта города Газиантеп и военной авиабазы Инджирлик средства гуманитарного назначения направлялись в самые пострадавшие от землетрясения регионы.

Кроме того, поддержка Казахстана была направлена на помощь Турции в ликвидации последствий разрушительных землетрясений, охвативших страну в начале февраля текущего года. 8 февраля 2023 года Правительство Казахстана приняло постановление о выделении 1 миллиона долларов в качестве гуманитарной помощи Турции.

Наряду с этим, в зону стихийного бедствия была направлена оперативная группа Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан для поисковых и оперативно-спасательных мероприятий.

На помощь Казахстан отправил лучших

Спасатели из Казахстана с 7 по 19 февраля осуществляли поисково-спасательные работы на территории трех турецких провинций: извлечение граждан из-под завалов проводилось в районе Нурдагы, городах Газиантеп и Хатай. При этом в провинцию Кахраманмараш беспрерывно доставлялась гуманитарная помощь.

Общая численность группировки сил и средств казахстанских специалистов в зонах бедствия составляла более 100 человек. В состав оперативной группы вошли специалисты из городов Астаны, Алматы, Карагандинской и Акмолинской областей, а также медицинские работники Центра медицины катастроф. Поисково-спасательные работы проводились под руководством первого вице-министра по ЧС РК генерал-майора Ибрагима Кульшимбаева.

Как отмечает вице-министр, несмотря на сложные условия в зоне стихийного бедствия работы проводились круглосуточно. Поставленные задачи выполнены в полном объеме, без нарушений техники безопасности.

«В зоне ЧС на заваленных участках явно заметны условия повышенной психоэмоциональной нагрузки, которая выражается в наличии большого количества погибших, а также в присутствии их родных и близких. Поисковые и аварийно-спасательные работы проводились непрерывно и при постоянных афтершоках. Это могло вызвать повторные обрушения и без того в нестабильных конструкциях. Однако наши специалисты учитывали все возможные негативные последствия в целях обеспечения безопасности личного состава. Можно с уверенностью сказать, что гуманитарная миссия Казахстана в Турции осуществлена успешно», - сообщил Ибрагим Кульшимбаев.

За время поисково-спасательных мероприятий в результате сплоченной работы сформированных групп из 15-18 человек из-под завалов спасено 7 живых людей и извлечено 88 тел погибших. Кроме того, оказана медицинская и психологическая помощь более 200 местным жителям, из них 30 детей разного возраста. Работы проводились в круглосуточном режиме в три смены.

Следует отметить, что 8 февраля в результате поисковых работ в городе Антакья провинции Хатай силами МЧС Турции из разрушенного дома была спасена гражданка Казахстана Сабина Мамадьярова. Она в срочном порядке была доставлена в больницу Джейхан в городе Адан, где ей провели операцию на поврежденную руку.

К сожалению, тела казахстанцев Адиля Кадырбекова и Мирболата Курмашева достали из-под завалов 9 февраля. Позже 10 февраля было найдено тело гражданки Казахстана Жанар Жаксыбековой.

В работе казахстанских спасателей по поиску и деблокированию пострадавших использовались специальная техника и инструменты, предназначенные для подъема плит, резки арматуры, вскрытия перекрытий, погрузки и расчистки. Наши спасатели в места разломов и специально проложенных лазов провели электричество и осуществили подачу питьевой воды. Реализацию поисково-спасательных работ значительно облегчало оборудование акустического прибора поиска и шесть кинологических расчетов. Также в непосредственной близости к районам расчистки был развернут полевой госпиталь. Именно там оказывалась первая помощь местным жителям и осуществлялась психологическая поддержка. Некоторые из граждан даже просто приходили туда, чтобы погреться и выпить воды.

Спасатели МЧС РК работали совместно со спасателями Турции и Саудовской Аравии. Оперативное сотрудничество велось в работе по разборам и поиску пострадавших. Вопросы взаимодействия с местными исполнительными органами были организованы при полном участии сотрудников Посольства Казахстана в Турции. Языковой барьер между спасательными подразделениями был преодолен при помощи волонтеров из числа казахстанских студентов, обучающихся в турецких вузах, которые принимали участие в работе в качестве переводчиков на всех этапах поисковых, аварийно-спасательных работ.

По итогам спасательных операций граждане страны, турецкие спасатели из Управления стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), а также местные исполнительные органы поблагодарили спасателей из РК за профессионализм, оперативность, самоотдачу и самоотверженность. Отмечается высокий уровень подготовки, дисциплинированность и личное мужество спасателей МЧС РК.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахстанских спасателей, которые участвовали в ликвидации последствий землетрясения в Турции, наградят по возвращении на Родину.

Братская поддержка

Пока сотрудники МЧС работали на передовой, в Казахстане неравнодушные граждане оказывали гуманитарную и материальную помощь. По данным Министерства информации и общественного развития РК, казахстанцы собрали 100 миллионов тенге через Национальную волонтерскую сеть. Также наши граждане отправили в пострадавшие регионы около 150 национальных юрт для людей, оставшихся без жилья. Помощь пострадавшим в Турции оказывают предприниматели, блогеры, волонтеры, журналисты, общественные деятели и многие другие.

Этнокультурные центры при этом внесли свой вклад, собрав 125 миллионов тенге. Отмечается, что при поддержке данных объединений в Турцию направлены предметы первой необходимости на сумму около 50 миллионов тенге.

Также для удобства казахстанцев в приложении Kaspi появилась возможность отправлять пожертвования напрямую в Национальную волонтерскую сеть или в турецкий фонд AFAD. К слову, посольство Турции в Казахстане сообщило, что в фонд AFAD от казахстанцев было направлено около 3 миллионов долларов.

Не остались равнодушными и дипломатическая миссия Казахстана в Турции, граждане Казахстана и студенты, проживающие там, а также казахская диаспора. Вместе они смогли собрать около 160 000 долларов, которые в первые же дни отправили в пострадавшие регионы.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Казахстане Уфук Экиджи, выступая на брифинге в Астане, сказал, что казахстанцы собрали 5 млн долларов для помощи пострадавшему от землетрясений народу Турции.

«Помимо иной помощи, жители Казахстана оказывали денежную помощь. На официальный счет, открытый специально для пострадавших от землетрясения, поступило около 5 млн долларов», - сказал Уфук Экиджи.

Посол поблагодарил всех казахстанцев, отметив, что правительство Казахстана оказало финансовую поддержку в размере 1 млн долларов.

Он сообщил, что в Турции сейчас продолжаются работы по выявлению ущерба, нанесенного зданиям.

«На сегодняшний день обследовано около 1 млн 188 тысяч зданий. Из них 156 тысяч зданий находятся на грани разрушения или опасности обрушения», - отметил Уфук Экиджи.

При этом Посол подчеркнул, что решен вопрос с временным жильем 1 млн 684 тысяч граждан, пострадавших от стихийного бедствия в Турции.

Совместными усилиями Посольства Казахстана в Турции и МЧС РК из зоны бедствия было эвакуировано 107 человек, в том числе и граждане Кыргызстана и Турции.

Казахстанцы, обучающиеся в турецких вузах, отправились в зону бедствия в качестве волонтеров, чтобы помочь казахстанским спасателям и медикам в Газиантепе. Медет Мурзагулов один из волонтеров, который помогает в качестве переводчика.

«Я приехал сюда по собственному желанию, помочь нашим братьям казахам. Очень растрогала ситуация с турецким народом. И я решил помочь», - говорит волонтер.

Ферхат Асланоглу помогает нашим отрядам МЧС в поисково-спасательных работах и благодарит братский народ Казахстана за оказываемую помощь Турции.

«Я выражаю большую благодарность Казахстану и казахсканским спасателям. Они вызволили из-под завалов трёх живых людей. Работают днем и ночью. Порой их работа длиться по 16 часов. Из Казахстана поступает много помощи»,- отметил Ф. Асланоглу.

Граждане Турции благодарят наших спасателей. Местные исполнительные органы и работники спасательных структур отмечают хорошую подготовку и высокий уровень профессионализма спасателей из Казахстана.

Турецкий бизнесмен Искендер Каплан выразил свою благодарность, в первую очередь, сотрудникам посольства и консульcтва Казахстана, которые прибыли в Газиантеп сразу после землетрясения. Также, он от всей души поблагодарил простых ребят из числа казахстанских спасателей, которые проявляли храбрость, не боясь вытаскивали живых людей в местах, где поврежденные здания могли обрушится.

«В очень сложные времена для турецкого народа, вы были рядом с нами и оказали сильнейшую поддержку. Мы этого никогда не забудем», - добавил И. Каплан.

В то же время министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушолгу от лица руководства Казахстана и казахстанского народа были высказаны слова соболезнования в связи с землетрясением в Турции. Это произошло в аэропорту города Газиантеп в момент прибытия очередного спецборта с гуманитарным грузом из Казахстана.

Посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев и первый вице-министр по ЧС РК Ибрагим Кульшимбаев выразили слова соболезнования главе турецкого МИД Мевлюту Чавушоглу и всему турецкому народу.

В свою очередь, турецкий министр от лица всего населения Турции поблагодарил братский народ Казахстана за поддержку в трудную минуту и оказываемую помощь.

Поручение Президента Касым-Жомарта Токаева было выполнено в полной мере: казахстанская спасательная операция завершилась. А вот гуманитарная миссия, в которой приняли участие тысячи казахстанцев, продолжается.



