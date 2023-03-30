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    Гулкасима Суентаева избрана председателем маслихата Актюбинской области

    30 Марта 2023, 17:54

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Председателем областного маслихата на VIII созыве избрана экс-заместитель акима области Гулкасима Суентаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе сессии нового созыва областного маслихата депутатам выдали специальные удостоверения и нагрудные знаки. 34 депутата Актюбинского областного маслихата избраны по смешанной избирательной системе. В ходе выборов по партийным спискам прошли 17 депутатов, по одномандатным территориальным избирательным округам 17 депутатов.

    «В депутаты областного маслихата выдвинуты кандидаты от 6 политических партий. После проверки соответствия Закону «О выборах» в список бюллетеней включены 5 политических партий. В результате разделено на 13 мандатов от партии «Аманат», 2 от партии «Ауыл» и два мандата от партии «Ак Жол». Всего зарегистрировано 34 депутата. Из них 9 человек являются депутатами VII созыва. В депутатском корпусе 9 женщин, 25 мужчин. Средний возраст - 49 лет. Самому молодому депутату 24 года. Старшему - 66 лет», - сказал председатель актюбинской областной территориальной избирательной комиссии Нурлыбек Жусупов.

    Затем депутаты избрали нового председателя, им стала Гулкасима Суентаева, ранее занимавшая должность заместителя акима области.

    «В дальнейшем совместно с вами мы проведем ряд работ. Во-первых, это касается повышения индекса социального благополучия. Во-вторых, необходимо быть открытым для избирателей. Главная задача выполняемой нами работы - исполнить взятые перед народом обязательства. Поэтому в первую очередь необходимо заняться работой, направленной на улучшение благосостояния населения. Требования избирателей к депутатам всегда высоки. Поэтому депутатский корпус должен быть ближе к избирателям», - сказала председатель областного маслихата Гулькасима Суюнтаева.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Назначения Выборы Регионы Маслихат Актобе Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
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