Гульжахан Бимендина освобождена от должности председателя Комитета по управлению земельными ресурсами Минсельхоза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра сельского хозяйства РК Бимендина Гульжахан Амангельдиевна освобождается от должности председателя комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК в связи с переходом на другую работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Гульжахан Бимендина родилась в 1969 году в Южно-Казахстанской области. Окончила Государственный университет по землеустройству в городе Москве.

Трудовую деятельность начала в 1996 году в структуре Комитета по земельным отношениям и землеустройству по Северо-Казахстанской области. Занимала должности главного специалиста, инженера-землеустроителя, председателя районного комитета, начальника отдела, заместителя председателя областного комитета, начальника управления, заместителя начальника инспекции, начальника инспекции.

В 2012 году была назначена на должность ответственного секретаря Агентства РК по управлению земельными ресурсами. В 2013-2014 годы — директор департамента регулирования сферы земельных отношений и геодезии Министерства регионального развития. В 2014-2016 годы работала заместителем директора департамента развития инфраструктуры экономики Министерства национальной экономики РК. С 2016 по сентябрь 2019 года занимала должность заместителя председателя Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК.

С сентября 2019 года по настоящее время работала председателем Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК.