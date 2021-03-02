Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Гульжахан Бимендина освобождена от должности председателя Комитета по управлению земельными ресурсами Минсельхоза

    2 Марта 2021, 15:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра сельского хозяйства РК Бимендина Гульжахан Амангельдиевна освобождается от должности председателя комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК в связи с переходом на другую работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Гульжахан Бимендина родилась в 1969 году в Южно-Казахстанской области. Окончила Государственный университет по землеустройству в городе Москве.

    Трудовую деятельность начала в 1996 году в структуре Комитета по земельным отношениям и землеустройству по Северо-Казахстанской области. Занимала должности главного специалиста, инженера-землеустроителя, председателя районного комитета, начальника отдела, заместителя председателя областного комитета, начальника управления, заместителя начальника инспекции, начальника инспекции.

    В 2012 году была назначена на должность ответственного секретаря Агентства РК по управлению земельными ресурсами. В 2013-2014 годы — директор департамента регулирования сферы земельных отношений и геодезии Министерства регионального развития. В 2014-2016 годы работала заместителем директора департамента развития инфраструктуры экономики Министерства национальной экономики РК. С 2016 по сентябрь 2019 года занимала должность заместителя председателя Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК.

    С сентября 2019 года по настоящее время работала председателем Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК.

    Автор:

    Правительство РК Минсельхоз Назначения Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Назначен и.о. руководителя Управления строительства Алматы
    Кайрат Максутов назначен главой АО «Самрук-Энерго»
    Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области
    Талгат Малыбаев возглавил управление энергетики и водоснабжения Алматы
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Сильные дожди идут в СКО
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей