Гульнар Тойлыбаева избрана председателем маслихата Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Талдыкоргане состоялась первая сессия маслихата Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

На сессии был избран новый председатель облмаслихата и утвержден состав постоянных комиссий. Как подчеркнул глава региона Бейбит Исабаев, состав областного маслихата обновлен на 75%, впервые в составе представители 6 различных партий.

На первой сессии областного маслихата VІІІ созыва присутствовали все 32 новоизбранных депутата, а также руководители местных исполнительных органов, представители неправительственных организаций, средств массовой информации.

Открыв сессию, председатель территориальной избирательной комиссии Тимур Даутов ознакомил присутствующих с итогами выборов. По его словам, в 11 маслихатах области избраны 168 депутатов, в том числе 32 депутата областного маслихата, 136 депутатов районного и городского маслихатов.

Новоизбранные депутаты получили удостоверения и нагрудные знаки, а затем путем открытого голосования избрали нового председателя маслихата области. Им стала Гульнар Тойлыбаева. Также был определен состав 5 постоянных комиссий областного маслихата.

Гульнар Тойлыбаева начала трудовую деятельность в 1989 году учителем средней школы имени Кирова в селе Карабулак Ескельдинского района. Позже стала главным специалистом отдела внутренней политики Ескельдинского района Алматинской области. В разные годы работала заведующей отделом политической работы, заведующей общественно-политической работой партии «AMANAT», исполнительным секретарем партии.



