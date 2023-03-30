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    Гульнар Тойлыбаева избрана председателем маслихата Жетысуской области

    30 Марта 2023, 18:17

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Талдыкоргане состоялась первая сессия маслихата Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    На сессии был избран новый председатель облмаслихата и утвержден состав постоянных комиссий. Как подчеркнул глава региона Бейбит Исабаев, состав областного маслихата обновлен на 75%, впервые в составе представители 6 различных партий.

    На первой сессии областного маслихата VІІІ созыва присутствовали все 32 новоизбранных депутата, а также руководители местных исполнительных органов, представители неправительственных организаций, средств массовой информации.

    Открыв сессию, председатель территориальной избирательной комиссии Тимур Даутов ознакомил присутствующих с итогами выборов. По его словам, в 11 маслихатах области избраны 168 депутатов, в том числе 32 депутата областного маслихата, 136 депутатов районного и городского маслихатов.

    Новоизбранные депутаты получили удостоверения и нагрудные знаки, а затем путем открытого голосования избрали нового председателя маслихата области. Им стала Гульнар Тойлыбаева. Также был определен состав 5 постоянных комиссий областного маслихата.

    Гульнар Тойлыбаева начала трудовую деятельность в 1989 году учителем средней школы имени Кирова в селе Карабулак Ескельдинского района. Позже стала главным специалистом отдела внутренней политики Ескельдинского района Алматинской области. В разные годы работала заведующей отделом политической работы, заведующей общественно-политической работой партии «AMANAT», исполнительным секретарем партии.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Назначения Выборы Регионы Маслихат Жетысуская область Талдыкорган Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
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