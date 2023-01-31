Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 460.51 eur/kzt 498.69

    rub/kzt 6.53 cny/kzt 68.18
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    Гульнафис Айшуакова назначена заместителем акима Жылыойского района Атырауской области

    31 Января 2023, 14:24

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Распоряжением акима Жылыойского района Атырауской области Гульнафис Айшуакова назначена на должность заместителя акима района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата района.

    Гульнафис Айшуакова родилась 24 ноября 1984 года в селе Миялы Кызылкогинского района Атырауской области. Образование высшее.

    В 2007 году окончила Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «юрист».

    Трудовую деятельность начала в 2008 году помощником юриста в ТОО «Карат».

    В 2013 году работала юристом-консультантом в аппарате акима Жылыойского района.

    С 2013 по 2016 годы работала инспектором по делопроизводству государственно-правового отдела аппарата акима Жылыойского района.

    В 2016-2019 годы – главный специалист государственно-правового отдела аппарата акима Жылыойского района.

    С марта 2019 года по сегодняшний день занимала должность руководителя отдела внутренней политики Жылыойского района.

    С 31 января 2023 года распоряжением акима района освобождена от должности руководителя районного отдела внутренней политики и назначена на должность заместителя акима Жылыойского района.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Акимат Назначения Регионы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев отметил 73-летнего спортсмена из Карагандинской области
    Молдир Абдуалиева назначена руководителем пресс-службы Министерства культуры и спорта РК
    Акимат СКО оставил теплицу без электричества, не имея на это законных оснований
    Экс-министр экологии Сериккали Брекешев получил новую должность
    Популярное
    1 Три причины отказа для участия в льготном автокредитовании
    2 Тонущих в реке женщину с собакой спасли в Астане
    3 Первые 761 человек смогут подать онлайн-заявку на льготное автокредитование в РК с 6 февраля
    4 Турция начала расследование в отношении устроивших сожжение Корана в Швеции, Дании и Нидерландах
    5 Китайские ученые впервые клонировали корову молочной породы
    Новости партнеров