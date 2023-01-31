Гульнафис Айшуакова назначена заместителем акима Жылыойского района Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Распоряжением акима Жылыойского района Атырауской области Гульнафис Айшуакова назначена на должность заместителя акима района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Гульнафис Айшуакова родилась 24 ноября 1984 года в селе Миялы Кызылкогинского района Атырауской области. Образование высшее.

В 2007 году окончила Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «юрист».

Трудовую деятельность начала в 2008 году помощником юриста в ТОО «Карат».

В 2013 году работала юристом-консультантом в аппарате акима Жылыойского района.

С 2013 по 2016 годы работала инспектором по делопроизводству государственно-правового отдела аппарата акима Жылыойского района.

В 2016-2019 годы – главный специалист государственно-правового отдела аппарата акима Жылыойского района.

С марта 2019 года по сегодняшний день занимала должность руководителя отдела внутренней политики Жылыойского района.

С 31 января 2023 года распоряжением акима района освобождена от должности руководителя районного отдела внутренней политики и назначена на должность заместителя акима Жылыойского района.



