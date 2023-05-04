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    Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы

    4 Мая 2023, 10:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане огласили приговор Гульмире Сатыбалды, передает МИА «Казинформ».

    «Признать Сатыбалды Гульмиру виновной в совершении правонарушения по статье 389 ч. 4 УК РК и назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы. Признать Сатыбалды Гульмиру виновной в совершении правонарушения по статье 28 ч. 3 и 125 ч. 2 п. 1,8 УК РК и назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы. На основании статьи 58 ч. 3 УК РК путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить Сатыбалды наказание в виде 7 лет лишения свободы. На основании статьи 49 УК РК внести представление Президенту о лишении госнаграды – ордена «Курмет», - зачитал приговор судья Кеменгер Имашев.

    Гульмира Сатыбалды обвинялась в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 28 ч. 3 «Организация уголовного правонарушения», статьей 389 части 3 «Самоуправство, причинившее существенный вред правам или законным интересам граждан или организаций, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо группой лиц по предварительному сговору», статьей 125 части 2 пункта 1, 8 «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений» Уголовного кодекса РК.

    2 мая Гульмира Сатыбалды попросила вынести справедливое решение с учетом погашения ущерба.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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