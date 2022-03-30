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    Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении 747 миллионов тенге - Антикор

    30 Марта 2022, 15:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Супруга Кайрата Сатыбалды Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

    «Антикоррупционной службой города Шымкент проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент» и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана», в том числе Сатыбалды Гульмиры, по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере (747 млн тенге), оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - говорится в сообщении пресс-службы Агентства по противодействию коррупции РК.

    Напомним, Антикоррупционной службой было начато досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса. 16 марта Г. Сатыбалды была задержана в порядке статьи 128 УПК РК и водворена в ИВС города Нур-Султан.

    Подозреваемый в хищении средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере Кайрат Сатыбалдыулы был задержан и арестован на два месяца.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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