Грузовые авто и автобусы не попадают под легализацию в РК - полиция

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Грузовые автомобили и автобусы массой более 5 тонн не попадают под легализацию иностранных транспортных средств, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года и не прошедших государственную регистрацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно правилам, утвержденным Правительством 11 января, не подходят транспортные средства бизнеса, то есть грузовой транспорт свыше 5 тонн общей массы и автобусы, у которых свыше 8 мест», - пояснил начальник управления административной полиции департамента полиции Астаны Елжан Чупеков во время пресс-конференции.

В пресс-службе департамента уточнили, что грузовой транспорт и автобусы необходимо отнести к коммерческому виду, предназначенного для бизнеса. Предусмотрена легализация автомобилей для их эксплуатации в личных целях.

Ранее сообщалось, что процедура легализации начнется 23 января и продлится до 1 июля текущего года. Автомобили подлежат легализации с уплатой ставки сбора в размере 200 тысяч тенге и освобождением от утильсбора при следующих условиях:

Первое – автомобиль должен быть ввезен в страну до 1 сентября 2022 года;

Второе – транспортное средство не должно находиться в розыске;

Третье – автомобиль должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве;

Четвертое – необходимо пройти таможенную очистку.

Также полицейские разъяснили сроки легализации иностранных авто в Казахстане.

«Данная легализация – разовая акция. Она будет завершена 1 июля 2023 года и в дальнейшем управлять иностранными транспортными средствами наши граждане не будут, страховые полюса заключаться не будут. Согласно нашим нормам, данные транспортные средства будут изыматься и водворяться на коммунальные стоянки города», - сказал начальник управления административной полиции департамента полиции Астаны Елжан Чупеков.

