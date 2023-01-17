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    Грузовые авто и автобусы не попадают под легализацию в РК - полиция

    17 Января 2023, 17:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Грузовые автомобили и автобусы массой более 5 тонн не попадают под легализацию иностранных транспортных средств, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года и не прошедших государственную регистрацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно правилам, утвержденным Правительством 11 января, не подходят транспортные средства бизнеса, то есть грузовой транспорт свыше 5 тонн общей массы и автобусы, у которых свыше 8 мест», - пояснил начальник управления административной полиции департамента полиции Астаны Елжан Чупеков во время пресс-конференции.

    В пресс-службе департамента уточнили, что грузовой транспорт и автобусы необходимо отнести к коммерческому виду, предназначенного для бизнеса. Предусмотрена легализация автомобилей для их эксплуатации в личных целях.

    Ранее сообщалось, что процедура легализации начнется 23 января и продлится до 1 июля текущего года. Автомобили подлежат легализации с уплатой ставки сбора в размере 200 тысяч тенге и освобождением от утильсбора при следующих условиях:

    Первое – автомобиль должен быть ввезен в страну до 1 сентября 2022 года;

    Второе – транспортное средство не должно находиться в розыске;

    Третье – автомобиль должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве;

    Четвертое – необходимо пройти таможенную очистку.

    Также полицейские разъяснили сроки легализации иностранных авто в Казахстане.

    «Данная легализация – разовая акция. Она будет завершена 1 июля 2023 года и в дальнейшем управлять иностранными транспортными средствами наши граждане не будут, страховые полюса заключаться не будут. Согласно нашим нормам, данные транспортные средства будут изыматься и водворяться на коммунальные стоянки города», - сказал начальник управления административной полиции департамента полиции Астаны Елжан Чупеков.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Транспорт МВД РК Утильсбор
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