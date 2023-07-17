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    Грузовой поезд сошел с рельсов в Жамбылской области

    17 Июля 2023, 09:57

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области задерживаются пассажирские поезда из-за схода с рельсов вагонов грузового поезда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По сведениям пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, 17 июля в 01.29 часов в Шуском районе на станции Аспара произошел сход вагонов.

    «Сошли вагоны грузового поезда сообщением «Тараз - Шу», - пояснили в ведомстве. - В результате происходит задержка пассажирских поездов. В связи с этим, в департаменте по ЧС Жамбылской области открыта «горячая линия» для психологической поддержки граждан. Телефоны «горячей линии» - 8(726 )51-35-75, 8(726) 41-41-67».

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Происшествия Транспорт
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