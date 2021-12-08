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    Грузовик врезался в легковушку в Капшагае: один человек погиб

    8 Декабря 2021, 17:45

    КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло на трассе Алматы-Усть-Каменогорск в черте города Капшагая, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    Видео с места аварии появилось в Сети.

    «Жуткое ДТП в Капчагае, перед казино на трассе Алматы-Усть-Каменогорск. Говорят, водитель грузовика заснул за рулем, и въехал в машину. Пока известно об одном погибшем, водители доставлены в больницу. Будьте бдительны на дороге, от вас зависит не только ваша жизнь, но и жизнь других водителей», - говорится в посте.

    В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло 7 декабря около 23 часов, на 71 км автодороги «Алматы-Усть-Каменогорск», в черте города Капшагая.

    «Установлено, что 27-летний водитель грузовика «Mercedes-Benz 814», двигаясь в северном направлении, допустил столкновение со стоящей у светофора (на запрещающий движение сигнал) автомашиной «Toyota Caldina». В результате удара легковая автомашина по инерции столкнулась с впереди стоящим автоэвакуатором «Mercedes-Benz». В результате 39-летний пассажир автомашины «Toyota Caldina» погиб на месте происшествия. В ДТП также пострадал 33-летний водитель, который с различными травмами был госпитализирован в городскую больницу», - уточнили в пресс-службе ДП Алматинской области.

    По факту с назначением необходимых экспертиз возбуждено и проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 ч.3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область ДТП Видео МВД РК
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