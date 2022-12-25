Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-11-13сдальнейшимпонижением℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Грузовик с горючим взорвался вблизи больницы в ЮАР

    25 Декабря 2022, 22:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ЮАР взорвался грузовик, перевозивший в Ботсвану 60 тысяч литров сжиженного углеводородного газа. По меньше мере 15 человек погибли, десятки людей получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Инцидент произошел в жилом районе в городе Боксбург, расположенном в 20 километрах от Йоханнесбурга. Грузовик застрял под низким мостом, возгорание произошло в результате трения. Проводится расследование.

    Полностью разрушены близлежащие железнодорожные пути, повреждены строения, в том числе здание больницы. Пациентов пришлось эвакуировать, в числе погибших — несколько сотрудников этого медучреждения. Сильные ожоги получили 24 пациента и 13 медработников, другие люди пострадали у входа в больницу и на стоянке для автомобилей.
    Происшествия Африка Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Египте 28 человек пострадали из-за обрушения металлических конструкций в спорткомплексе
    Автомобиль перевернулся в Актау: пострадали три человека
    Посетительница торгового центра в Уральске получила травму на эскалаторе
    Около 30 человек погибли в результате мощной снежной бури в США
    Популярное
    1 Какой тип гриппа циркулирует в Актобе
    2 Батыр Джукембаев сделал признание после победы нокаутом
    3 Главный санврач РК рекомендует ношение масок в местах скопления людей
    4 Кадровые назначения в РК за неделю
    5 Высокоэффективный метод в борьбе с раком начали применять в Казахстане
    Новости партнеров