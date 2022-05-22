Грузовик протаранил КПП в Кыргызстане – восемь человек погибли

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - В результате крупного ДТП на контрольно-пропускном пункте «Чечме» в Кадамжайском районе Баткенской области погибли восемь человек, из них двое - сотрудники МЧС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Кабар».

Как сообщили в МЧС, крупное дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 21 мая, около 16:00 часов в селе Чечме, город Айдаркен.

По предварительным данным ведомства, водитель трала марки «Хово» МЧС КР, груженного экскаватором, не справился с управлением и протаранил пограничный пост и машины.

Сотрудники МЧС КР направлялись из города Оша в село Божой Кадамжайского района для очистки селевых каналов и установки габионовых сетей, чтобы ликвидировать последствия наводнения, где за последние дни затопило восемь жилых домов.

В результате ДТП погибли восемь человек, в том числе два сотрудника МЧС.

На месте происшествия работают 18 спасателей Кадамжайского районного отдела МЧС, медики, милиция.