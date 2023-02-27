Грузовик и легковое авто столкнулись на трассе в ЗКО: один человек погиб, трое пострадали

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - При столкновении грузовикп и легкового авто на трассе в ЗКО один человек погиб, трое пострадали. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

На 4-м километре автодороги Подстепное - Меловые горки в ЗКО в районе нового моста грузовая автомашина Volvo под управлением гражданина К., 1993 г. р., столкнулась с автомашиной Volkswagen под управлением гражданина Х., 2000 г. р.

В результате ДТП на месте скончалась пассажирка легкового авто, 1972 г.р. В областную многопрофильную больницу города Уральска госпитализированы три человека.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК.

Назначены все соответствующие экспертизы.



