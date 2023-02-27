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    Грузовик и легковое авто столкнулись на трассе в ЗКО: один человек погиб, трое пострадали

    27 Февраля 2023, 12:52

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - При столкновении грузовикп и легкового авто на трассе в ЗКО один человек погиб, трое пострадали. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    На 4-м километре автодороги Подстепное - Меловые горки в ЗКО в районе нового моста грузовая автомашина Volvo под управлением гражданина К., 1993 г. р., столкнулась с автомашиной Volkswagen под управлением гражданина Х., 2000 г. р.

    В результате ДТП на месте скончалась пассажирка легкового авто, 1972 г.р. В областную многопрофильную больницу города Уральска госпитализированы три человека.

    Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК.

    Назначены все соответствующие экспертизы.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Западно-Казахстанская область ДТП МВД РК
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