Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Группу киберпреступников задержали полицейские Шымкента

    19 Мая 2022, 15:00

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Свои криминальные кибероперации пять молодых мужчин осуществляли через звонки доверчивым гражданам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    При этом, как сообщили в полиции, у каждого члена преступной группы были свои обязанности. Один – организатор афер, другие играли роль операторов банка или любой финансовой организации, а третьи снимали вырученные деньги в банкоматах.

    В настоящее время установлена причастность группы к свыше 20 фактам интернет-мошенничества. Обманутые граждане – по всей стране. Общая сумма нанесенного им ущерба устанавливается.

    «Как рассказали потерпевшие, мошенники с уверенным голосом представлялись сотрудниками службы безопасности банка. К примеру, гражданину позвонил «работник банка» и сообщил, что кто-то пытается оформить на его имя кредит. После этого, якобы для отмены действия, звонивший получил у растерявшегося мужчины всю необходимую информацию: данные банковской карты, смс-код и прочее. Позднее горожанин узнал, что на его имя оформили кредит на 2 млн тенге. А некоторым из потерпевших злоумышленники заявляли, что с карточки клиента некто пытается перевести большую сумму и, чтобы сохранить свой капитал, нужно перечислить имеющиеся деньги на указанный номер счета. Этим же указаниям лжесотрудников банка следовала и жительница Аль-Фарабийского района, которая в результате лишилась 4 млн тенге», - сообщили в полиции.

    В результате оперативных мероприятий стражи порядка вышли на след одного из подозреваемых, в обязанности которого входило снятие наличности в банкоматах. А через него оперативники задержали еще двоих.

    «Остальных двоих задержали на территории Российской Федерации, проводятся работы по их экстрадиции в Казахстан. В ходе проверки у подозреваемых изъяли 46 банковских карт, 6 сотовых телефонов и 20 SIM-карт. Не исключается вероятность того, что эта преступная группа имеет организованный характер», - отметили в полиции.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Шымкент Общество Мошенничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
    Первая криминалистическая цифровая лаборатория заработала в Казахстане
    Более тысячи жителей Шымкента вступили в брак через мобильное приложение
    Антикор завершил расследование по делу Казселезащиты
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз