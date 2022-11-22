Группу «черных старателей» задержали полицейские Улытауской области

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Улытауской области и отдела полиции Улытауского района провели оперативные мероприятия. В результате стражи порядка на территории одного из карьеров задержали группу из семи мужчин, которые незаконным способом пытались добывать золото, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Полицейскими было установлено, что «черные старатели» занимались незаконной добычей золотосодержащей руды. С места происшествия были изъяты экскаватор, трубы и шланги для выкачивания воды, бочок с топливом и 83 мешка золотосодержащей руды.

Во время дальнейших розыскных мероприятий полицейские задержали еще двух подозреваемых – организаторов данного «производства» - мужчин в возрасте 23 и 34 лет, передвигавшихся на двух внедорожниках.

«В ходе осмотра первой автомашины был обнаружен и изъят боевой пистолет с пятью патронами. Во втором транспортном средстве полицейские нашли травматический пистолет с тремя патронами. Ведется досудебное расследование по статье 334 УК РК «Самовольное пользование недрами» и статье 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», - сообщили в пресс-службе ДП Улытауской области.



