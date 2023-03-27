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    Группировки спасателей отправляют в паводкоопасные районы СКО

    27 Марта 2023, 14:11

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в минувшие выходные дни первая группировка спасателей выехала в район им. Г. Мусрепова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мурата Кангужинова, в район для проведения противопаводковых мероприятий отправили 23 человека, высокопроходимую технику и плавсредства.

    «Ежегодно мы направляем группировки сил и средств в наиболее паводкоопасные районы области. В целом созданы девять группировок. По развитию паводковой ситуации направим их далее в Тимирязевский и Айыртауский районы. На 27 марта в Айыртауском и районе им. Г. Мусрепова запланировали взрывные работы, очистку русел рек. Группировка будет контролировать вывоз снега и откачку талых вод», - проинформировал Мурат Кангужинов.

    По информации пресс-службы департамента, на утро понедельника по области подтоплений домов в селах не зарегистрировали.

    Ранее сообщалось, что объем талого стока в Сергеевское водохранилище увеличивается в СКО.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Паводок
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