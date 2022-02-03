Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Группа «обнальщиков» осуждена в Алматы

    3 Февраля 2022, 15:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Преступная группа с 2018 по 2020 годы помогала коммерческим организациям уходить от уплаты налогов через подконтрольные им компании. Ущерб составил более 3 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

    «Территориальным департаментом АФМ по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении преступной группы в составе семи лиц, во главе с Болат К., Кыстаубаевой У., и других лиц, которые занимались выпиской фиктивных счетов-фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение», - сообщает АФМ.

    С 2018 по 2020 годы они оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов через подконтрольные им четыре коммерческик компании на общую сумму более 3 млрд тенге.

    В ходе обысков по месту жительства фигурантов также установлен факт выращивания марихуаны.

    Приговором суда обвиняемые признаны виновными по статье216 ч.3 УК РК и осуждены к различным срокам лишения свободы от 3 до 4,8 лет.

    Досудебное расследование по факту обнаружения запрещенных наркотических средств (849 г) передано по последственности в ДП Алматы.

    Автор:

    Алматы Судебный процесс Налоги Криминал
    Новости по теме
    Новости по теме
    Рекордные налоговые поступления от туризма отмечают в Казахстане
    Из-за теневой экономики госбюджет не получает налоги на 3-4 трлн тенге - Наталья Годунова
    Социально значимым товаропроизводителям могут предоставить льготы в Казахстане
    Сколько яхт есть в собственности у казахстанцев
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта