Группа «обнальщиков» осуждена в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Преступная группа с 2018 по 2020 годы помогала коммерческим организациям уходить от уплаты налогов через подконтрольные им компании. Ущерб составил более 3 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

«Территориальным департаментом АФМ по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении преступной группы в составе семи лиц, во главе с Болат К., Кыстаубаевой У., и других лиц, которые занимались выпиской фиктивных счетов-фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение», - сообщает АФМ.

С 2018 по 2020 годы они оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов через подконтрольные им четыре коммерческик компании на общую сумму более 3 млрд тенге.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов также установлен факт выращивания марихуаны.

Приговором суда обвиняемые признаны виновными по статье216 ч.3 УК РК и осуждены к различным срокам лишения свободы от 3 до 4,8 лет.

Досудебное расследование по факту обнаружения запрещенных наркотических средств (849 г) передано по последственности в ДП Алматы.