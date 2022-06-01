Группа мошенников из России похитила у астанчанина более 137 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Интернет-мошенника арестовала полиция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением в полицию обратился житель столицы и сообщил, что неизвестные лица путем обмана завладели его денежными средствами в сумме 137 094 000 тенге.

Со слов мужчины, ему позвонили по телефону двое неизвестных лиц. Один из них, мужчина, представился заместителем прокурора города. Вторая звонившая женщина представилась работником отдела финансового контроля. Они ему сообщили, что с его счета мошенники пытаются снять деньги, и чтобы сохранить эти деньги, ему нужно отправить их на гарантийные счета банка. Таким образом, мужчина 15 раз осуществил перевод всех своих денежных средства на разные счета. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативные работники района Сарыарка задержали одного из подозреваемых, 33-летнего гражданина Российской Федерации. Двум участникам преступной группы удалось скрыться за пределы республики. Проводятся розыскные мероприятия. Установлено, что преступная группа на территории столицы через подставных лиц оформляли банковские карты. За один месяц подозреваемые заполучили 35 банковских карт, открытых в разных банках РК. Поступившие от мошеннических действий деньги они обналичивали и обменивали на доллары США. В дальнейшем злоумышленники конвертировали валюту на криптовалюту и переправляли в РФ. Задержанный арестован и водворен в следственный изолятор. По факту совершения мошенничества преступной группой в особо крупном размере проводится досудебное расследование по части 4 статьи 190 УК РК. Департамент полиции Нур-Султана предупреждает об участившихся случаях мошенничеств, связанных со звонками от имени руководителей и служащих различных ведомств. «Если вам поступил подобный звонок, ни в коем случае не передавайте СМС-код! Прервите разговор и уточните информацию по официальным телефонам колл-центра банка. Подключите все меры безопасности, 3Д-Secure, никакой платеж не пройдет без отправления на ваш номер телефона СМС- сообщения. Только подтвердив, введя этот код для проведения операций, вы сможете провести какую-то платежную операцию. Поэтому такие способы безопасности обязательно нужно подключить», – предупредили в полиции.