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    Группа экстремистов штурмует главный офис полиции Карачи

    17 Февраля 2023, 23:00

    ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ - Главный офис полиции города Карачи (пакистанская провинция Синд) в пятницу подвергся нападению экстремистов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    По информации телеканала Geo.tv, боевики, число которых на данный момент неизвестно, штурмуют полицейский участок, расположенный в районе Садар в центральной части города. Полиция сообщила, что по меньшей мере 8-10 экстремистов проникли в здание. По данным телеканала, боестолкновение продолжается уже более получаса. В результате перестрелки ранен сотрудник службы спасения. В настоящее время пострадавший находится в больнице, его жизнь вне опасности.

    В Пакистане продолжает расти число террористических нападений после того, как запрещенная в стране радикальная группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан» («Движение талибов Пакистана», ТТП, связано с запрещенным движением «Талибан») объявила о прекращении действовавшего с июня 2022 года перемирия с правительством исламской республики.

    Фото: geo.tv

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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