Группа друзей Казахстана в странах Европы посетила сакральные места страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Группа друзей Казахстана в странах Европы с 27 июля по 11 августа совершила экспедицию Шелкового пути «По Стране Великой Степи», передает корреспондент «Казинформ».

Экспедиция была организована при поддержке Посольства Казахстана в Австрии и Казахского географического общества. В частности, в состав экспедиции вошли: вице-президент Австрийско-Казахстанского общества, бывший президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Кристине Муттонен, бывший исполнительный директор Торгово-промышленной палаты региона Штутгарт Андреас Рихтер, международный эксперт по развитию туризма из Австрии Фердинанд Позник, почетный консул Казахстана в федеральной земле Баден-Вюртемберг Доротея Халлер-Ляйбле. А возглавил экспедицию член Казахского географического общества, покоритель Южного полюса и автор книги «Кочевник на двух колёсах или вокруг света за 380 дней» Магжан Сагимбаев.

«Мы за 14 дней проехали свыше 4 тыс. километров. Посетили пять областей – Акмолинскую, Карагандинскую, Восточно-Казахстанскую, Алматинскую, а также Жамбылскую область. Первой локацией стала центральная часть Казахстана. Мы посетили мавзолеи Алаша, Джучи ханов, Домбауыл, городище Баскамыр, также посетили Каркаралинский национальный парк, озеро Шайтанкөл. После чего мы отправились в Абайский район. Посмотрели Жидебай, мавзолей Абая Кунанбая», - рассказал менеджер проектов Казахского географического общества Магжан Сагимбаев в ходе брифинга в МИД РК.

Стоит отметить, что при посещении мавзолея Абая, гости из Австрии и Германии приняли участие и в челлендже по чтению стихов поэта #Abai175. Так, вице-президент Австрийско-Казахстанского общества, Кристине Муттонен прочитала стихотворение Абая на немецком языке.

Экспедиция продолжилась по сакральным местам ВКО и Алматинской области. Вместе с тем, гости посетили Алаколь, Алтын-Эмель, Балхаш, курганы Бесшатыр, а также различные исторические музеи.

«Цель экспедиции - показать нашим иностранным гостям наши священные места, достопримечательности, природу. Мы их знакомили с нашими обычаями, культурой. Мы показывали тот потенциал, который возможно развить в Казахстане. Думаю, что экспедиция прошла удачно», - отметил Магжан Сагимбаев.

Между тем гости также поделились своими эмоциями от данной поездки.

«Многие из нас в Нур-Султане, Алматы были по несколько раз. Но на этот раз нам было любопытно взглянуть на вашу страну с другой стороны. Мы действительно хотели все это почувствовать. Расстояние, пройденное нами, составляет 4 тысячи км, что действительно много. Это может показаться небольшим расстоянием для Казахстана, но для нас, европейцев, – это огромное расстояние. Мы были невероятно удивлены гостеприимностью жителей. Нас восхитили невероятная природа и просторы степей. От поездки остались только хорошие впечатления, хотя временами были и сложности. В целом восхищены богатством и культурой Казахстана», - рассказала журналистам вице-президент Австрийско-Казахстанского общества Кристине Муттонен.