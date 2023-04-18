Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Группа Blackpink установила рекорд Гиннесса по числу просмотров в YouTube

    18 Апреля 2023, 15:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Канал южнокорейской поп-группы Blackpink стал самым просматриваемым на YouTube среди музыкальных групп, благодаря чему они вошли в Книгу рекордов Гиннесса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Yonhap.

    Число просмотров видео на канале группы превысило 30 млрд, а подписчиков - 86,9 млн человек.

    Группа Blackpink была сформирована в 2016 году. Коллектив состоит из четырех участниц. Группа попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая популярная женская группа на Spotify, а также как первая женская K-pop группа, занявшая первое место в чартах самых популярных альбомов в Великобритании и США.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Корея Мировые новости
    Новости по теме
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
    Новости партнеров