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    Грудного ребенка, находящегося в СИЗО Караганды, поздравили сотрудники УИС

    1 Июня 2023, 17:10

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау поздравили несовершеннолетних, находящихся в СИЗО, а также детей из детского дома, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау, в честь празднования международного Дня защиты детей, который широко отмечается во всем мире, не исключением стало и Учреждение №61 (СИЗО), в котором содержатся несовершеннолетние дети - подростки, задержанные и привлеченные к ответственности за различные уголовные преступления, а также сотрудники не оставили без внимания новорожденного ребенка 21-летней осужденной. К слову на женщину было заведено уголовное дело за мошенничество, вскоре на 8 месяце беременности она была помещена в СИЗО.

    «Однако ни смотря на такие жизненные ситуации и поступки, которые произошли с ними, дети остаются детьми и не должны быть лишены данного праздника и соответствующего внимания. В связи с чем, в учреждении было проведено праздничное и спортивное мероприятие, вручены подарки от лица сотрудников, что в учреждении является уже ежегодной доброй традицией», - рассказали в ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау.


    Кроме того, 1 июня сотрудники оперативного отдела учреждения №32, посетили КГУ «Детский дом для детей с ограниченными возможностями в развитии Управления образования Карагандинской области».

    В данном детском доме, содержится ребенок осужденной, содержащейся в исправительном учреждении, от самой осужденной был передан подарок.

    К поздравлениям воспитанников детских домов присоединились и многие другие сотрудники учреждений уголовно-исполнительной системы,

    «Дети получили большую неоцененную радость от общения, ведь для них главное, не только получать подарки, но «живое» общение с окружающими взрослыми людьми, именно это «живое» общение способствует осознанию воспитанников детского дома, своей «ценности» и «ценности», как личности, имеющей право на поддержку и одобрение со стороны общества», - добавили в ведомстве.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    ДУИС Дети
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