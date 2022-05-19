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    Грубые нарушения выявлены в работе одного из университетов Актобе

    19 Мая 2022, 19:10

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В ходе профилактического контроля Казахско-Русского международного университета Актобе Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки установил, что вуз не соблюдает требования законодательства в сфере образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства образования и науки.

    Выяснилось, что вуз нарушает 32 из 46 пунктов проверочного листа. В частности, лекции студентам актюбинского Казахско-Русского международного университета читают преподаватели, которые не соответствуют квалификационным требованиям. К примеру, преподаватель с базовым образованием «Эксплуатация воздушного транспорта» преподает дисциплины «Инновационные технологии в дошкольном образовании» и «Теория и методика воспитательной работы в начальной школе». А преподаватель физкультуры ведет занятия по теории и методике музыкального искусства.

    «При профилактическом контроле также было установлено, что научное руководство магистерскими диссертациями в Казахско-Русском международном университете ведут преподаватели, которые не имеют ни одной научной публикации за последние пять лет. И это только небольшая часть зафиксированных нарушений», – отметила заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гульжан Джарасова.

    Фактические данные по студентам и преподавателям не соответствуют данным Национальной образовательной базы. В базе нет информации по 335 студентам и многим преподавателям.

    Кроме того, вузом не соблюдаются требования по учебной нагрузке студентов и проведению итоговой аттестации обучающихся. Студентами бакалавриата и магистратуры не освоены в полном объеме академические кредиты.

    Результаты среза знаний обучающихся также неутешительны, 96% студентов не преодолели пороговый уровень, что свидетельствует о низком качестве образовательных услуг.

    К тому же вуз недостаточно обеспечен аудиторной и лабораторной базой. Площади некоторых учебных кабинетов не соответствуют санитарным требованиям.

    Университету было дано время для устранения всех выявленных нарушений. Однако Казахско-Русский международный университет Актобе вместо того, чтобы устранить многочисленные нарушения и улучшить качество образования, тратит время на обжалование итогов проверок.

    Решением суда первой инстанции все административные акты Комитета были признаны законными, жалоба вуза оставлена без удовлетворения.

    Министерство в очередной раз обращает внимание абитуриентов, студентов и их родителей на то, что при выборе университета необходимо ориентироваться на качество образования.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Актюбинская область Образование Вузы МОН
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