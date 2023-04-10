Грозы, ливни и заморозки: в 9 областях объявлено штормовое предупреждение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 9 областях и городе Шымкенте 10 апреля объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

10 апреля ночью и утром на севере, юге Атырауской области ожидается туман.

10 апреля днем, 11 апреля сутки на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 10-11 апреля ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, 10 днем, 11 апреля ночью на юго-западе области временами 30 м/с и более. В Таразе 10-11 апреля ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, 10 днем, 11 апреля ночью временами 30 м/с и более.

10-11 апреля на юге, в горных районах Жамбылской области, в Таразе ожидаются гроза, град.

10 апреля ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный, западный, на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау 10 апреля ночью и утром ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-18 м/с.

10 апреля на юго-западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на северо-западе, севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса. В Уральске ночью 10 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.

10 апреля ночью на юго-востоке Мангистауской области ожидается гроза. На северо-западе области ожидается туман.

10 апреля в центре, на юге Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный днем на юге области 15-20 м/с. В г. Кызылорда временами ожидается гроза.

10 апреля на севере, востоке Жетысуской области ветер северо-восточный порывы 15-20, временами порывы 23-28 м/с. Ночью в центре, горных районах области сохраняются заморозки 3 градуса. В Талдыкоргане днем 10 апреля ожидаются ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Ночью заморозки 1-3 градуса.

Утром и днем 10 апреля на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. В горных и предгорных районах 10 апреля на большей части области временами гроза, в горных и предгорных районах град. Ветер юго-западный ночью на юге, западе, в горных и предгорных районах области, днем на большей части области 15-20, днем временами порывы 23-28 м/с. В г. Туркестан ожидается временами гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

В Шымкенте утром и днем 10 апреля ожидается сильный дождь. Временами ожидается гроза, град. Ветер порывы 15-20, временами 23 м/с.

10 апреля ночью на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем на большей части области 15-20, порывы 23 м/с. Температура воздуха днем ожидается 9-14 тепла. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, западный днем 15-20, порывы 23 м/с. Температура воздуха днем ожидается 10-12 тепла.



