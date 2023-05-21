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    Грозы и усиление ветра ожидаются 21 мая в республике

    21 Мая 2023, 01:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 21 мая на северо-западе страны, а также в горных районах юго-востока Казахстана ожидается сильный дождь, град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    На южную половину республики будет сохранять свое влияние ложбина южного циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы, с которой прогнозируется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами.

    Погоду северной половины РК будет определять отрог антициклона с которым сохранится ясная погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра.

    В Бескарагайском районе Абайской, на юге, востоке Атырауской областей ожидается, на востоке, в центре Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре Улытауской, на востоке Карагандинской, на юге Костанайской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Казгидромет Погода
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