Грозы и усиление ветра ожидаются 21 мая в республике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 21 мая на северо-западе страны, а также в горных районах юго-востока Казахстана ожидается сильный дождь, град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

На южную половину республики будет сохранять свое влияние ложбина южного циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы, с которой прогнозируется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами.

Погоду северной половины РК будет определять отрог антициклона с которым сохранится ясная погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра.

В Бескарагайском районе Абайской, на юге, востоке Атырауской областей ожидается, на востоке, в центре Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре Улытауской, на востоке Карагандинской, на юге Костанайской областей сохраняется высокая пожарная опасность.



