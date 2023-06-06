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    Грозы и пожарная опасность ожидаются в Казахстане 6 июня

    6 Июня 2023, 00:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди с грозами, на западе страны - сильные. Лишь на юге, востоке республики сохраняется погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По республике сохраняется усиление ветра, на западе ожидается град, ночью и утром на юго-западе – туман.

    На юго-западе Акмолинской, на юге Улытауской, Карагандинской областей ожидается очень сильная жара.

    В Акмолинской, Туркестанской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Улытауской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, Жамбылской, Жетысуской, в северной половине Алматинской, на севере, востоке Атырауской областей ожидается сильная жара.

    В Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Абайской, Костанайской, Карагандинской, Улытауской, Жетысуской, на востоке, севере Атырауской, на северо-западе Восточно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Актюбинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Туркестанской, Актюбинской областях ожидается высокая пожарная опасность.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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