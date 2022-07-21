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    Грозы и град ожидаются в Казахстане 21 июля

    21 Июля 2022, 00:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 июля ложбина Северо-западного циклона принесет дожди с грозами и усилением ветра на большей части РК, на западе, севере, востоке страны ожидается град, на юго-западе – пыльная буря. И только на южные и юго-восточные регионы Казахстана сохранит свое влияние отрог антициклона – ожидается погода без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, на юге Атырауской, Мангистауской, юго-западе Западно-Казахстанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем на большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской, Улытауской, на юге Актюбинской областей ожидается сильная жара.

    Днем на большей части Кызылординской, Жамбылской, на юге, в центре Улытауской, на юге Карагандинской областей сохраняется очень сильная жара.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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