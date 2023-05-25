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    Григорий Ломакин не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Боснии и Герцеговине

    25 Мая 2023, 14:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Григорий Ломакин провел первый матч на грунтовом турнире ITF парного разряда в Брчко (Босния и Герцеговина), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанец в паре с российским спортсменом Кириллом Киватцевым сыграл с боснийско-марокканским дуэтом Азиз Кияметович — Адам Мундир и потерпел поражение в трех сетах с общим счетом 3:6, 7:5, 7:10.

    Встреча проходила на стадии 1/8 финала боснийского турнира.

    25-летний казахстанский теннисист на данный момент занимает 242-ю строчку рейтинга парного разряда АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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