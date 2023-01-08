Греция возведет 140-километровый стальной барьер на границе с Турцией

ГЮМЮЛДЖИНЕ. КАЗИНФОРМ - Протяженность стального барьера, который будет возведен вдоль греческой границы с Турцией в районе реки Мерич с целью предотвращения нелегальных переходов, составит 140 километров. Об этом на телеканале SKAI TV сообщил министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

По его словам, греческие полицейские пресекли 256 тысяч нелегальных переходов границы.

«Ответственность за возведение барьера на границе с Турцией лежит на Министерстве защиты граждан. Ведомство уже работает над реализацией проекта с соответствующими структурами», - сказал Теодорикакос.

В декабре 2022 года Греция сообщила о планах направить 250 сотрудников пограничных служб в район реки Эврос (Мерич) на границу с Турцией. Афины обосновали данные инициативы тем, что в этом регионе необходимо ужесточить меры патрулирования и наблюдения.

29 декабря 2022 года беспилотник ВМС Турции зафиксировал момент выдворения судна с нелегальными мигрантами в территориальные воды Турции. Провокацию в Эгейском море осуществили сотрудники греческой береговой охраны.

Факт, имевший место к юго-западу от курортного района Чешме в провинции Измир, отметило министерство национальной обороны Турции.

Судно с нелегальными мигрантами оттеснено в турецкие территориальные воды в 3,62 милях от побережья Турции, сообщили в ведомстве.

Фото с сайта Анадолу



