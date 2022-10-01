Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Гражданская авиация Казахстана в 2021 году достигла 84% соответствия требованиям ИКАО

    1 Октября 2022, 13:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный секретарь Международной организации гражданской авиации (ИКАО - подразделение ООН) высоко оценил внедрение европейской модели регулирования гражданской авиации Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации МИИР РК.

    В рамках 41-й сессии Ассамблеи ИКАО казахстанская делегация во главе с председателем Комитета гражданской авиации Талгатом Ластаевым провела встречу с Генеральным секретарем ИКАО г-ном Хуан Карлосом Салазар с участием директора Европейского и Североатлантического (EUR/NAT) регионального бюро ИКАО г-на Николя Ралло, в ходе которой доложены принимаемые меры по повышению безопасности полетов.

    Генеральный секретарь ИКАО высоко оценил и поддержал внедрение с 2017 года в Казахстане европейской модели регулирования гражданской авиацией и, отметив, что это является передовым и одним из наиболее эффективных подходов в мире, который полностью соответствует стандартам безопасности ИКАО.

    Господин Салазар выразил благодарность за приверженность Казахстана стандартам и рекомендуемой практике ИКАО и отметил прогресс нашей страны по результатам валидационной оценки в 2021 в 84 % соответствия требованиям ИКАО.

    Генеральный секретарь ИКАО и Директор Европейского и Североатлантического (EUR/NAT) регионального бюро ИКАО поблагодарили за активное участие Казахстана в 41-й Ассамблеи и мероприятиях, проводимых региональным бюро ИКАО.

    В свою очередь главой казахстанской делегации Талгатом Ластаевым была выражена инициатива: создать представительство авиационных властей Казахстана в штаб-квартире ИКАО для совместной работы и обмена опытом, которая была активно поддержана руководством ИКАО.

    В ходе встречи казахстанская сторона, учитывая опыт посещения Казахстана предыдущими двумя Генеральными секретарями ИКАО, пригласил господина Салазара посетить Казахстан с официальным визитом в ближайшее время. Генеральный секретарь принял данное предложение и проинформировал, что с удовольствием посетит Казахстан в удобное для обеих сторон время.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    ООН Транспорт Безопасность МИИР РК Авиация
    Новости по теме
    Новости по теме
    162,4 тысячи единиц автотранспорта поставили казахстанцы на учет в марте
    Жилищную помощь оказали 17 тысячам семей в Казахстане
    Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
    Наказывать за грязную спецтехнику будут стройкомпании в Костанае
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров